Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»

Банк Уралсиб улучшил условия программы лояльности «Уралсиб Бонус» для клиентов, которые не являются держателями пакетов услуг. Ежемесячная максимальная сумма, на которую начисляется кешбэк, увеличена до 300 000 рублей, а максимальное количество начисляемых бонусных рублей – до 3 000 в месяц.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

За покупки, совершенные в мае, бонусные рубли 10 июня будут начислены по действующим в мае условиям.

Базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок. Минимальный размер зачисляемого на бонусный счет кешбэка по итогам месяца составляет 1 бонусный рубль. Также, дополнительно к основному кешбэку «Уралсиб Бонус», участники программы могут получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров, без ограничений по общей сумме бонусных рублей в месяц.

Более подробно ознакомиться с условиями «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете также задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 144 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»