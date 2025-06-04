Пассажиропоток в электричках Кубани увеличился на 5%

В Краснодарском крае с января по май 2025 года пассажиропоток увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород», наибольшим спросом у жителей региона и туристов пользовалось черноморское направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За 2024 год пригородными поездами АО «Кубань Экспресс-Пригород» было перевезено около 22 млн пассажиров.

В этом году компания начала поэтапную замену подвижного состава. Электропоезда нового поколения ЭП3Д курсируют по маршрутам Краснодар — Тимашевская, Краснодар — Горячий Ключ и Краснодар — Васюринская.

Алина Зорина