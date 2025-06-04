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Первый замглавы Саратова поручил оперативно устранить аварию на теплотрассе

Первый замглавы Саратова Максим Сиденко дал поручение оперативно устранить аварию на теплотрассе на пересечении бульвара Героев Отечества и ул. Топольчанская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее там выявили повреждение теплотрассы диаметром 800 мм. Это привело к временной приостановке подачи горячего водоснабжения некоторым абонентам мкр. Солнечный-2. Ремонтными работами занимаются специалисты ПАО «Т Плюс».

Господин Сиденко выехал на место повреждения теплотрассы. Он поручил оперативно устранить аварию и восстановить подачу горячей воды.

Павел Фролов

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