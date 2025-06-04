Рютте исключил связь членства Украины в НАТО с мирным договором

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс все еще рассматривается. При этом он подчеркнул, что эта тема не связана с переговорами о прекращении огня или мирным договором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Предложение Вашингтона показать украинцам необратимый путь в НАТО всё ещё актуально, здесь никаких изменений. Но Украине никогда не обещали, что потенциальное членство в НАТО будет связано с мирным договором или с прекращением огня»,— сказал Марк Рютте журналистам в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

Как писали СМИ, в тексте украинского меморандума по урегулированию конфликта с Россией сказано, что членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического альянса. При этом в меморандуме России одним из условий прекращения огня указан отказ Украины от вступления в военные союзы. Марк Рютте говорил, что членство Украины никогда не было условием мирной сделки.

Лусине Баласян