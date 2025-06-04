В Перми начнут работу четыре кофейни «Дринкит»

Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» откроет в Перми четыре заведения. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: drinkit.ru Фото: drinkit.ru

Кофейни будут работать в ТЦ «Айсберг», «Imall Эспланада», «Рим», и в здании бывшего магазина «Стометровка» на ул. Ленина. Главное отличие сети «Дринкит» в том, что кофе в ней можно заказывать через приложение, самому подбирая добавки к напитку.

На сайте «Дринкит» указано, что компания открыла более 45 кофеен в трех разных странах. В частности, заведения сети находятся в Москве, Самаре, Астане, Дубае и других городах. У компании масштабные планы экспансии на российский и международный рынок. «Дринкит» планирует увеличить число своих точек в Москве до 400, в Санкт-Петербурге — до 100, общее число кофеен в других городах-миллионниках составит минимум 300.

Сеть «цифровых» кофеен входит в компанию Dodo Brands вместе с проектами Dodo Pizza и Doner 42. В Перми от группы работают пиццерии Dodo.