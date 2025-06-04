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Два игрока «Ростова» претендуют на звание лучшего в сезоне РПЛ

Николай Комличенко и Максим Осипенко номинированы на звание лучшего игроков сезона Российской Премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Оба капитана претендуют на статус лучшего игрока. Кроме того, Максим Осипенко также номинирован на звание лучшего защитника сезона, а Николай Комличенко – лучшего нападающего и ассист сезона.

«Ростов» завершил чемпионат на восьмом месте, набрав 38 очков. За 26 матчей Николай Комличенко забил восемь голов, Максим Осипенко за 30 игр забил девять голов.

Константин Соловьев

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