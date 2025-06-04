Саратовец стал фигурантом дела о незаконном выводе 7 млн рублей

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме свыше 7 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ) в отношении 38-летнего жителя областного центра. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в марте минувшего года фигурант договорился с ранее незнакомым ему лицом фиктивно занять должность директора в коммерческой фирме за денежное вознаграждение. Далее он передал в налоговую паспорт и прочие документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ и открыл расчетные счета в финансовых учреждениях Саратова.

Фигурант понимал, что фактически не будет заниматься предпринимательством. Он передал соучастнику электронные средства платежа, и впоследствии в неконтролируемый оборот было выведено свыше 7 млн руб. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов