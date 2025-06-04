Кисловодск вошел в топ-5 направлений для аренды коттеджей на День России

Кисловодск вошел в пятерку самых популярных направлений для аренды коттеджей на праздничные выходные 12-15 июня, посвященные Дню России, по данным сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В топ востребованных городов для коттеджного отдыха наряду с Кисловодском попали Ейск, Ялта, Евпатория и Феодосия.

Курорт традиционно занимает лидирующие позиции среди туристических направлений России. Коттеджи в городе пользуются высоким спросом — их часто резервируют за несколько месяцев до поездки.

Город предлагает туристам живописные ландшафты, чистый воздух, развитую инфраструктуру и событийные мероприятия. На 12-13 июня запланирована патриотическая программа в честь Дня России в Комсомольском парке. 14-15 июня откроется купальный сезон на Старом озере.

Николай Аксенов