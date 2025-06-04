«Россети Тюмень» направили 16,5 млн на повышение надежности электроснабжения четырех месторождений нефти

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «Урай – Новая 1» и «Урай – Новая 2» в ХМАО-Югре. Объекты участвуют в электроснабжении 6 населенных пунктов и 4 нефтяных месторождений, которые разрабатывает «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». На проведение работ энергокомпания направила 16,5 млн рублей.



ЛЭП общей протяженностью 238 километров находятся в Кондинском районе. Для повышения грозоупорности и защиты энергообъектов от ветровых нагрузок специалисты установили на объекте 21 ограничитель перенапряжения, заменили дефектные изоляторы и смонтировали 493 гасителя вибрации. Чтобы сохранить популяцию птиц и минимизировать риски отключений из-за их жизнедеятельности, на линиях электропередачи смонтированы птицезащитные устройства. К техническим мероприятиям привлекались 16 человек и 8 единиц спецтехники, включая автокран, вездеход и передвижную автомастерскую.

Ремонт воздушных линий прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень» и повысил надежность электроснабжения более 2 тысяч жителей региона, а также Тетеревского, Мортымья-Тетеревского, Толумского и Убинского месторождений. Центры добычи углеводородов относятся к Шаимской группе, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»