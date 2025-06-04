В ярославских автобусах выявили 650 нарушений температурного режима

По итогам 1600 рейдов на предмет соблюдения температурного режима в общественном транспорте региона выявлено 650 нарушений. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Провести проверку господин Евраев поручил 27 мая. Также после этой даты с перевозчиками и водителям провели дополнительные инструктажи. Теперь глава региона поставил задачу усилить контроль за температурным режимом и штрафовать водителей за выключенный кондиционер «не разово, а на каждой остановке».

«Никаких сверхусилий от водителей не требуется, достаточно просто нажать кнопку. Но есть встречные жалобы и на пассажиров, которые открывают окна при работающем кондиционере. Призываю всех к взаимному уважению и обоюдному вниманию»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова