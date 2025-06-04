Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, в частности, о победителе нынешнего конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кинопрайм» Фото: «Кинопрайм»

В Великом Новгороде прошел первый киносмотр лета — фестиваль молодого кино «Новое движение». Среди огромного количества российских кинофорумов таких, которые ориентированы на начинающих кинематографистов, режиссеров, продюсеров и прочих создателей этой продукции, буквально единицы. А это очень важно — на старте карьеры получить поддержку. И моральную в виде реакции зрителей и коллег, и, возможно, материальную (победитель конкурса получил приз от организаторов в 1 млн руб.), и, главное, наверное, для начинающих — прокатную.

Вот что сказал нам генеральный продюсер «Нового движения» Артем Михалков: «Если говорить по поводу дальнейшей судьбы ребят, могу сказать, что картина "Эра" после первого фестиваля была дальше показана на других фестивалях, в том числе на Западе, получала призы. Это очень важно, что этот первый показ произошел в Великом Новгороде, на нашем первом фестивале». Фестиваль всего лишь второй по счету, так что портфолио его успехов только формируется. Победителем нынешнего конкурса стал фильм режиссера Вячеслава Иванова со странным названием «Привычка нюхать пальцы», рассказывающий историю Рамаза, продающего унитазы. Как пишут критики, по эстетике это «постпанковый докуфикшен». Он стал лучшим по мнению жюри во главе с режиссером Алексеем Мизгирёвым среди восьми фильмов-конкурсантов.

Помимо конкурсной программы, фестивальный тайм-тейбл включал массу профессиональных и развлекательных мероприятий: детский и образовательный разделы, open air концерты на главной площади города перед Кремлем, секция премьерных показов. Главным профессионально-ориентированным событием фестиваля стал впервые проведенный кинорынок. Зал был полон, люди сидели на ступенях и стояли. Было представлено полтора десятка отрывков фильмов, некоторые из которых еще даже не домонтированы. Их обсуждали продюсеры и кинокритики. Возможно, что-то из представленного получит продвижение.

Дмитрий Буткевич