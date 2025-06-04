Правительственное АСИ займется развитием креативных индустрий в Удмуртии

Власти Удмуртии планируют заключить соглашение о сотрудничестве с правительственной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в рамках внедрения в регионе стандарта развития креативных индустрий (КИ). Проект соглашения опубликован на сайте кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из проекта соглашения следует, что агентство создаст экспертную группу из предпринимателей и профессионалов КИ Удмуртии составом до 15 человек. После подписания соглашения правительство региона подготовит отчет о соответствии республики стандарту развития КИ. Далее будет разработан план его внедрения в регионе, содержащий конкретные проекты и мероприятия по тем шагам, которые на момент подготовки отчета признали «не внедренными» или «частично внедренными». Далее, соответственно, план начнут реализовывать.

В августе 2024 года был принят законопроект о развитии КИ в России. К видам КИ среди прочего относятся народные промыслы и ремесла, музыкальные и литературные произведения, разработка IT-продуктов, гастрономия. По данным Минэкономразвития, в 2024 году валовая добавленная стоимость креативной экономики в РФ составила 7,5 трлн руб. Ее вклад в ВВП страны составил 4,1%.

АСИ было учреждено правительством РФ в августе 2011 года с целью поддержки перспективных и общественно значимых проектов. В частности, АНО занимается разработкой технопарков для детей и открытием пространств для совместной работы — «Кванториумов» и «Точек кипения» (одна появилась в УдГУ) соответственно.