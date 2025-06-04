Коммунисты предложили отменить повышение тарифов на ЖКУ в Нижегородской области

Фракция КПРФ внесла в законодательное собрание Нижегородской области проект обращения к губернатору Глебу Никитину о заморозке объявленного с 1 июля повышения тарифов на ЖКУ. Коммунисты предлагают отказаться от повышения тарифов на период до 2027 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В своем обращении коммунисты написали, что с 2022 по 2024 рост тарифов и платежей в системе ЖКХ значительно превышал официальные темпы инфляции и индексацию социальных выплат и пособий. Постоянный рост тарифов опережает рост доходов большинства населения. Все больше нижегородцев не имеют возможности платить по коммунальным счетам, переходят в категорию должников и теряют право на получение любых льгот и социальной помощи.

По данным КПРФ, опережающий рост тарифов обосновывается необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры, но как показывает многолетняя практика, он не способен решить проблемы ЖКХ. Коммунисты подсчитали, что региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2024 годы объемом 4,4 млрд руб. оказалась не выполнена. Из 219 мероприятий программы, которые должны были быть выполнены в 2023-2024 годах, только 107 приняты федеральным оператором программы. По объектам АО «Теплоэнерго» работы по 65 мероприятиям не начаты.

«ФАС России и прокуратурой Нижегородской области неоднократно отмечались факты завышения тарифов, незаконного установления сбытовых надбавок и включения в тарифы затрат, не предусмотренных основами ценообразования»,— говорится в проекте обращения.

Также коммунисты предлагают провести полную проверку экономической обоснованности действующих с 2024 года тарифов на ЖКУ, финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций, находящихся в муниципальной и госсобственности.

Андрей Репин