В Перми согласован первый колерный паспорт на гостевом маршруте

Администрация Перми согласовала первый колерный паспорт здания на гостевом маршруте с учетом новых требований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми. Фото: пресс-служба администрации Перми.

Согласование получил торговый павильон, расположенный рядом с Пермской печатной фабрикой «Гознак». Цветовое решение и применяемые материалы обеспечат единство архитектурного облика здания, сформируют целостный архитектурный ансамбль с фабрикой «Гознак», а размещение вывесок в соответствии с новыми требованиями не нарушит архитектурный облик гостевого маршрута. Фасад будет выполнен в серо-золотисто-бежевых оттенках.

Гостевой маршрут в Перми проходит по шоссе Космонавтов до Гознака, далее — к ДКЖ, площади Гайдара, Перми II, затем по улице Петропавловской до улицы Куйбышева. В границах маршрута установлены специальные требования к внешнему виду фасадов зданий, предусматривающие цвет, отделочные материалы, к вывескам, ограждающим устройствам (ворота, калитки, ограждения, заборам). Также учитываются элементы благоустройства автостоянок.