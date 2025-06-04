Bloomberg: Китай ведет переговоры о заказе сотен самолетов Airbus

Китай рассматривает возможность заказать сотни самолетов у европейской Airbus SE в июле. Сейчас идут переговоры, на которых обсуждается размер потенциального заказа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Один из собеседников издания заявил, что сделка может затронуть около 300 самолетов, узко- и широкофюзеляжных. Другой источник предполагает заказ в объеме 200–500 самолетов.

При этом источники отмечают, что делать выводы об успешности переговоров пока рано. Они считают, что вероятность заключения сделки и ее полной отмены примерно одинакова.

В сентябре 2024 года профильное подразделение китайского государственного банка заказало 50 самолетов Boeing 737 MAX 8, а также 80 единиц Airbus A320neo. Их поставят в период с 2028 по 2031 год. Заказ стал крупнейшим для Китая с 2015 года.

В апреле СМИ сообщали о предписании китайским авиакомпаниям прекратить прием самолетов Boeing в связи с торговой войной с США. Глава Boeing Келли Ортберг в конце мая заявил, что компания возобновит поставки самолетов в КНР.

Екатерина Отрашкевич