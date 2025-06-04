ММК планирует запустить машиностроительный цех в июле

В июле компания «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в группу ММК) планирует открыть машиностроительный цех. Там будут производить продукцию, популярную сейчас за рубежом: кузова самосвалов, корпусы и опорные кольца конвертеров, стале-, шлако- и чугуновозы, мостовые краны грузоподъемностью более 50 т. Проектная мощность составляет 10,4 тыс. т изделий в год, сообщает пресс-служба ММК.

Также компания строит цех литейно-кузнечной продукции. Первая линия мощностью 25 тыс. т в год будет выполнять полный цикл производства кованных рабочих валков для станов холодной прокатки и опорных валков холодной и горячей прокатки. Также там собираются изготавливать запчасти из поковок, слитки весом до 120 т и стальные сортовые валки. Объем инвестиций в этот проект составит 21,4 млрд руб. Первую очередь строительства планируется завершить к 2026 году, вторую — к 2027 году.

Новые производственные цеха компании смогут обеспечить импортозамещающей продукцией не только ММК и российский рынок, но и заинтересованные компании в странах СНГ, отмечают в пресс-службе ММК.

Виталина Ярховска