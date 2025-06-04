«В Сочи новоиспеченный россиянин Виктор Ан взял три золота»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как южнокорейский чемпион по шорт-треку после травмы сменил спортивное гражданство и стал объектом ненависти на родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David J. Phillip, File / AP Фото: David J. Phillip, File / AP

Южнокорейский спортсмен Ан Хен Су был настоящей звездой шорт-трека. Выступая за сборную своей страны, он выиграл три олимпийских золота, взял пять медалей на первенствах планеты и даже установил мировой рекорд на дистанции 1 тыс. м. Все рухнуло в 2008 году: во время тренировки атлет врезался в бортик, и его коленный сустав разлетелся вдребезги. Несколько месяцев он не мог даже ходить, пропустил целый сезон, а когда решил вернуться, то получил от южнокорейской федерации от ворот поворот. На Олимпиаду в Ванкувер в 2010 году его не взяли, да и шансов выступить на играх в Сочи в 2014 году у него было немного.

Но Ан Хен Су принял решение сменить спортивное гражданство — свои услуги он предложил нашей стране. Так, в сборной по шорт-треку появляется гражданин Российской Федерации Виктор Ан. Кстати, имя Виктор он выбрал в честь рок-музыканта Цоя, этнического корейца. В Сочи новоиспеченный россиянин передал чиновникам страны, которые его отцепили, пламенный привет. Он взял три золота. При этом Южная Корея в шорт-треке осталась вообще без медалей. После этого Ан продолжил тренировки, чтобы выступить на играх 2018 года на своей родине, но допинговый скандал не позволил ему это сделать.

Нет, атлет не был уличен в применении запрещенных препаратов, просто МОК, рассылая приглашения российским атлетам, проигнорировал главную звезду шорт-трека без объяснения причин. После этого Виктор Ан завершил карьеру и уехал домой, снова став Ан Хен Су. Правда, найти работу атлет не смог и стал тренером китайской сборной по шорт-треку. Такой шаг превратил многократного олимпийского чемпиона в объект ненависти в Южной Корее. Несмотря на все это, вернуться в Россию в качестве тренера он не захотел.

Владимир Осипов