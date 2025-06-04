Песков: Кремль рассмотрит идею награды водителям, помешавшим атаке БПЛА

В администрации президента готовы рассмотреть предложение о наградах для водителей, помогавших предотвратить атаки дронов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вопрос возник после инцидента в Иркутской области, где водители пытались сбить замеченные дроны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков сообщил, что в администрацию пока не поступали предложения о наградах. «Если поступят, конечно, они будут рассмотрены»,— сказал он во время брифинга.

Господин Песков отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Москва обращаться за помощью к Астане для расследования произошедшего. Ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в причастности к атакам уехал в Казахстан. «Это, скорее, вопрос для наших специальных служб»,— сказал пресс-секретарь.

1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетевших из фуры в поселке Средний Усольского района. Экстренные службы быстро среагировали, блокировали и уничтожили грузовик.

Министерство обороны заявило, что ВСУ совершили теракты с использованием FPV-дронов на аэродромах в нескольких регионах России. Возгорания в Мурманской и Иркутской областях были ликвидированы, жертв нет.