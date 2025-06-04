Рост цен на рынке вторичной недвижимости в Челябинске не превысил 0,2%

В Челябинске количество продающихся готовых квартир в мае выросло на 3,2% по сравнению с апрелем. Стоимость квадратного метра увеличилась на 0,2% до 100 тыс. руб., сообщает «Яндекс Недвижимость».

Медианная стоимость вторичного жилья в Челябинске составила 4,9 млн руб., а средняя площадь квартиры — 51 кв. м. По этому показателю региональный центр входит в тройку российских миллионников. Квартиры большей площади в среднем продаются только в Москве (57,2 кв. м) и Санкт-Петербурге (52,5 кв. м).

В целом по стране в крупных городах квадратный метр в мае стоил 142 тыс. руб., что на 0,2% больше, чем в апреле. Это говорит о переходе вторичного рынка к стагнации, отмечают аналитики «Яндекс Недвижимости».

Сильнее всего цена квадратного метра выросла в Перми (+2,2% до 108 тыс. руб. за кв. м), Москве (+1,5% до 364 тыс. руб.) и Воронеже (+1% до 107 тыс. руб.). Дороже всего квартира в прошлом месяце обходилась жителям Москвы, Санкт-Петербурга (215 тыс. руб. за кв. м), Казани (186 тыс. руб.), Нижнего Новгорода (139 тыс. руб.) и Екатеринбурга (125 тыс. руб.).

Виталина Ярховска