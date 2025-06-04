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В хуторе Большой Лог полностью модернизируют систему линий электропередач

До конца октября этого года в хуторе Большой Лог приступили к модернизации системы линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что специалисты приведут в нормативное состояние 21 км воздушных линий низкого напряжения, идущих к жилым домам, установят около 520 новых опор и заменят 18 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Предполагается, что новые линии повысят надежность электроснабжения, снизят потери энергии и минимизируют риск несчастных случаев.

В хуторе также установят две новые трансформаторные подстанции для разгрузки питающих центров.

Константин Соловьев

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