В хуторе Большой Лог полностью модернизируют систему линий электропередач

До конца октября этого года в хуторе Большой Лог приступили к модернизации системы линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что специалисты приведут в нормативное состояние 21 км воздушных линий низкого напряжения, идущих к жилым домам, установят около 520 новых опор и заменят 18 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Предполагается, что новые линии повысят надежность электроснабжения, снизят потери энергии и минимизируют риск несчастных случаев.

В хуторе также установят две новые трансформаторные подстанции для разгрузки питающих центров.

Константин Соловьев