В Уфу приедет мэр Минска Владимир Кухарев
11-12 июня в Уфе пройдут Дни Минска. В эти дни Башкирию посетит делегация из предпринимателей и чиновников из Беларуси во главе с мэром Минска Владимиром Кухаревым. Об этом на совещании администрации Уфы рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.
Мэр Минска Владимир Кухарев (в центре)
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В рамках Дней Минска в Городском дворце культуры состоится концерт «Минск приглашает друзей», на котором выступят народный вокальный ансамбль «Белы птах» и Государственный ансамбль танца Республики Беларусь, рассказала заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.
Кроме того, заместитель главы администрации Агарагим Кагиргаджиев анонсировал бизнес-форум «Минск и Уфа: побратимство — новый драйвер развития», ярмарку продукции белорусских производителей и физкультурный фестиваль.
Об аналогичном событии сообщила мэрия Казани — там Дни Минска состоятся 9 и 10 июня.