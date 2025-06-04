Темпы строительства жилья на Северном Кавказе ускорились на 25%

Темпы жилищного строительства на Северном Кавказе в 2025 году выросли на 25%, превысив среднероссийские показатели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «ДоМ.РФ» Виталия Мутко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За последние 30 лет Северный Кавказ стал самым развивающимся регионом с демографической точки зрения. Население увеличилось почти на 10 млн человек, что привело к росту спроса на жилье. Около 75% недвижимости в регионе составляет индивидуальное жилищное строительство, однако механизмов для продолжения возведения домов недостаточно.

С 1 марта в России запустили проект возведения коллективных поселков и частных домов с использованием счетов эскроу. «Квалифицированный застройщик подписывает соглашение с тем, кто желает построить такой дом. Мы готовы давать кредит на эти цели под 1%»,— пояснил Виталий Мутко.

На запуск программы выделили около 1 млрд руб.

Закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу вступил в силу с 1 марта 2025 года. Документ распространяет на индивидуальное жилищное строительство механизм проектного финансирования, который действует на рынке новостроек с 2019 года.

Николай Аксенов