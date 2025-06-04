Суд заново рассмотрит включение «Сколхимпрома» в пул кредиторов «Башкиравтодора»

Федеральная налоговая служба, ООО «Электросетьпроект» и ПАО Сбербанк добились отмены определения арбитражного суда Башкирии и постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда о включении в реестр требований к АО «Башкиравтодор» задолженности перед ООО «Сколхимпром» на 721,5 млн руб. Резолютивная часть постановления арбитражного суда Уральского округа опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2023 года «Сколхимпром» и «Башкиравтодор» пришли к мировому соглашению, по которому главный дорожно-строительный подрядчик Башкирии обязался до конца лета 2024 года погасить 1,1 млрд руб. долга за поставку дорожно-строительной техники. К моменту начала дела о банкротстве «Башкиравтодора» задолженность уменьшилась до 721,5 млн руб. В октябре 2024 года арбитражный суд Башкирии включил эту сумму в реестр требований.

Вместе с тем, в правомерности требований «Сколхимпрома» усомнился Сбербанк, который в январе 2025 года добился пересмотра мирового соглашения. Теперь арбитражный суд Башкирии заново рассматривает дело о взыскании 1,1 млрд руб., ставшее основанием для вступления «Сколхимпрома» в дело о банкротстве (следующее заседание по делу — 1 июля).

Одновременно Сбер вместе с временным управляющим банкрота Александром Путинцевым, основным акционером «Башкиравтодора» министерством земельных и имущественных отношений и ООО «Элеткросетьпроект» (один из кредиторов «Башкиравтодора») пытался оспорить включение «Сколхимпрома» в список кредиторов в рамках дела о банкротстве. 29 января 2025 года суд апелляционной инстанции их требования отклонил.

Вчера суд кассационной инстанции отменил это постановление и вернул обособленный спор на новое рассмотрение в арбитражном суде Башкирии.

Исключения «Сколхимпрома» из пула кредиторов также добивается АО «Региональный фонд», второй акционер «Башкиравтодора» (ходатайство будет рассматриваться арбитражным судом Башкирии 20 июня).

Идэль Гумеров