Адвокат опроверг слухи о потере связи с осужденным за госизмену Никитой Журавелем

Адвокат Андрей Сабинин опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его подзащитный — осужденный за госизмену и сожжение Корана Никита Журавель — перестал выходить на связь. По словам господина Сабинина, письма от Никиты Журавеля приходят родственникам. Часть тех, кто писал Никите Журавелю письма, опасались, что он мертв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Журавель в зале суда

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Никита Журавель в зале суда

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Эта информация не соответствует действительности. Они приходят родственникам, а почему они не приходят кому-то — я вам этого сказать не могу, не я же переписываюсь. Так что, скорее всего, временно не пишет или еще что-то. Кроме того, две недели в начале мая цензор был в отпуске — соответственно, письма вообще не приходили, не уходили»,— сказал адвокат в беседе с RTVI.

Господин Сабинин отметил, что лично он не контактирует с Никитой Журавелем, но родители молодого человека с ним на связи «регулярно».

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). 25 ноября того же года Волгоградский областной суд назначил Никите Журавелю 13 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о госизмене. По версии следствия, в марте 2023 года Никита Журавель отправил представителю Службы безопасности Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, а также предоставил данные о передвижении автомобиля воинской части. С учетом отбытого срока по делу о сожжении Корана Никита Журавель проведет в колонии 14 лет.

Полина Мотызлевская