Адвокат опроверг слухи о потере связи с осужденным за госизмену Никитой Журавелем
Адвокат Андрей Сабинин опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его подзащитный — осужденный за госизмену и сожжение Корана Никита Журавель — перестал выходить на связь. По словам господина Сабинина, письма от Никиты Журавеля приходят родственникам. Часть тех, кто писал Никите Журавелю письма, опасались, что он мертв.
Никита Журавель в зале суда
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«Эта информация не соответствует действительности. Они приходят родственникам, а почему они не приходят кому-то — я вам этого сказать не могу, не я же переписываюсь. Так что, скорее всего, временно не пишет или еще что-то. Кроме того, две недели в начале мая цензор был в отпуске — соответственно, письма вообще не приходили, не уходили»,— сказал адвокат в беседе с RTVI.
Господин Сабинин отметил, что лично он не контактирует с Никитой Журавелем, но родители молодого человека с ним на связи «регулярно».
27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). 25 ноября того же года Волгоградский областной суд назначил Никите Журавелю 13 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о госизмене. По версии следствия, в марте 2023 года Никита Журавель отправил представителю Службы безопасности Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, а также предоставил данные о передвижении автомобиля воинской части. С учетом отбытого срока по делу о сожжении Корана Никита Журавель проведет в колонии 14 лет.