Загрязнение Золотого ручья в Угличском округе проверит минприроды

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области организовало проверку по информации о загрязнении Золотого ручья в поселке Зеленая Роща Угличского округа. Ручей впадает в Волгу. Об этом сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Жители поселка с конца прошлой недели сообщают о том, что вода в ручье приобрела белый оттенок и неприятный запах. 4 июня после сообщений в СМИ в министерстве сообщили о начале проверки.

«В ближайшее время инспекторами министерства совместно со специалистами лаборатории Центра охраны окружающей среды по данному факту будет проведено выездное обследование с отбором проб для анализа. Ситуация находится на контроле министерства»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова