Акционеры Warner Bros. Discovery выступили против $52 млн бонуса для гендиректора

Почти 60% акционеров американской медиакорпорации Warner Bros. Discovery высказались против растущих компенсационных пакетов для топ-менеджмента. Об этом стало известно из отчета, поданного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как отмечает The Wall Street Journal, акционеры не одобрили в том числе выплату $51,9 млн генеральному директору компании Дэвиду Заславу.

Критики высоких выплат топ-менеджменту отмечают, что с момента образования Warner Bros. Discovery в апреле 2022 года в результате слияния Warner Media и Discovery Communications ее акции упали в цене на 59%. Только в 2024 году падение акций составило 7%, в то время как у конкурентов Warner Bros. Discovery — Netflix и Disney — акции выросли на 80% и 24% соответственно. При этом гендиректор и глава правления Netflix получили по итогам прошлого года как бонусы и компенсации $61,9 млн и $60,3 млн соответственно, а глава Disney — $41,1 млн.

По итогам голосования акционеров Warner Bros. Discovery совет директоров сообщил, что «относится серьезно к результатам» и что комитет по выплатам намерен продолжать «конструктивный диалог с акционерами». В прошлом году предложенные советом директоров выплаты топ-менеджерам поддержали лишь 50,8% акционеров.

Алена Миклашевская