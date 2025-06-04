WSJ: украинская атака на аэродромы в России вскрыла уязвимости в обороне США

Атака украинских беспилотников на военные аэродромы в России стала для США поводом пересмотреть собственные меры безопасности, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению обозревателей WSJ, перспективный проект противоракетной обороны «Золотой купол» не станет избавлением от всех угроз современной войны. Урон, нанесенный аэродромам обычными дронами, показал, что военному руководству США стоит беспокоиться не только о баллистических ракетах, говорится в публикации.

Газета высказывает мнение, что для США ситуацию усугубляют сокращение парка стратегических бомбардировщиков — сегодня их втрое меньше, чем было в годы холодной войны — и их компактное размещение на нескольких аэродромах. В WSJ высказывается опасение, что скоординированный удар дронами может лишить страну возможности наносить бомбовые удары по всему миру.

Эксперты в материале WSJ предлагают рассмотреть опыт Израиля, который продемонстрировал эффективную оборону от беспилотников с помощью лазеров, а также строительство на аэродроме авиационных укрытий. Одно подобное убежище стоимостью $30 млн может спасти бомбардировщик B-21, который прежде обошелся американской экономике в $600 млн. WSJ призывает к увеличению оборонного бюджета.

1 июня Минобороны РФ сообщило, что Украина при помощи БПЛА атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Степан Мельчаков