Россельхознадзор нашел нарушения в магазинах «Маяк» в Челябинской области

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверки в восьми магазинах «Маяк» в Челябинской области. В результате были выявлены нарушения и составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверки прошли с 28 апреля по 15 мая в магазинах сети в Копейске, Златоусте, Магнитогорске и Челябинске. Аудиторы выявили, что у торговых точек нет документов на реализуемую продукцию. Без них продажа товаров запрещается.

Кроме того, инспекторы установили, что мороженая рыба в магазинах хранилась при температуре выше -18°C, что является нарушением правил.

Россельхознадзор оштрафовал ООО «Ритейлсервис 42» (владеет сетью магазинов «Маяк») на 100 тыс. руб. Компании необходимо устранить выявленные нарушения. Кроме того, директоров трех торговых точек также привлекли к административной ответственности. Им назначили штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Ольга Воробьева