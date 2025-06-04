Главным тренером хоккейного «Кузбасса» назначен Иван Максимов

Победитель двух последних чемпионатов России по хоккею с мячом — кемеровский «Кузбасс» — сменил главного тренера. Команду возглавил Иван Максимов, сообщила пресс-служба национальной федерации этого вида спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

До этого специалист возглавлял архангельский «Водник». Именно архангелогородцев побеждал в финале российского первенства «Кузбасс» в 2024 и 2025 годах. В качестве игрока Иван Максимов четыре раза становился чемпионом мира в составе сборной России.

Пост главного тренера «Кузбасс» оказался вакантным после перехода Ильяса Хандаева в московское «Динамо». И. о. наставника команды с апреля работал Дмитрий Савельев. Он останется в клубе в качестве старшего тренера.

Валерий Лавский