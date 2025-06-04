Ярославцы сдали в банки мелочь на 2,3 млн рублей

Жители Ярославской области в ходе «Монетной недели», прошедшей в апреле, обменяли на купюры и зачислили на свои счета свыше 740 тыс. монет на общую сумму 2,3 млн руб. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе весенней акции в регионе было собрано на 45% больше мелочи, чем осенью. Общий вес принятых монет составил 3,5 тонны.

«Чаще всего ярославцы сдавали монеты номиналом 10 руб. (22% от общего числа), 10 копеек (21%) и 1 рубль (16%). Самой редкой участницей акции стала 25-рублевая монета – всего три штуки»,— рассказали в отделении.

Как пояснил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов, монеты после сортировки возвращают в оборот. Они нужны организациям для расчетов с клиентами. Всего в ходе апрельского сбора россияне вернули в оборот более 51 млн монет на сумму почти 242 млн руб.

Алла Чижова