Рынок вторичной недвижимости в Самаре показал стагнацию в мае

В мае текущего года на рынке вторичного жилья Самары по сравнению с апрелем на 7,1% сократилось количество доступных предложений и на 0,8% снизилась цена квадратного метра — до 116 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным компании, рынок перешел к стагнации. Самара оказалась одним из шести городов-миллионников России, где снизилась цена квадратного метра жилья.

В целом в мегаполисах стоимость готового жилья увеличилась в среднем на 0,2%, до 142 тыс. руб. за кв. м. При этом число предложений на рынке снизилось на 0,7% за месяц.

Лидером по росту стоимости одного квадратного метра среди миллионников стала Пермь — цены выросли на 2,2%, до 108 тыс. руб. На втором месте Москва с ростом на 1,5%, до 364 тыс. руб., на третьем — Воронеж с увеличением на 1%, до 107 тыс. руб.