Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области

В Парабельском районе Томской области вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8Т авиапредприятия «Ельцовка». По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что у воздушного судна при взлете с посадочной площадки Каргасок на этапе набора высоты возникли технические неисправности. Экипаж прекратил взлет и немедленно произвел посадку. Ведомство организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Илья Николаев