Жительница Балашовского района пойдет под суд за смертельное ДТП

Суд рассмотрит уголовное дело о совершении смертельного ДТП в отношении 35-летней жительницы Балашовского района Саратовской области (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в 11:30 12 декабря минувшего года фигурантка двигалась на автомобиле Kia Cerato по частично заснеженной асфальтированной проезжей части автодороги г. Балашов-2 и в какой-то момент не справилась с управлением. В результате иномарка врезалась в машину, которая ехала во встречном направлении. В дорожной аварии получила тяжкие телесные повреждения пассажирка Kia Cerato, которая позже скончалась.

Прокуратура Балашова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Балашовский районный суд на рассмотрение. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов