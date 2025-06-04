В Ярославской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

В Ярославской области в период с 5 по 7 июня местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В областном ГУ МЧС уточняют, что в регионе складывается обстановка, которая способствует возникновению очагов природных пожаров. Главам муниципальных образований рекомендовано организовать патрулирование лесов, провести опашку населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне риска, а также обеспечить запасы воды для тушения.

Напомним, что в регионе со 2 июня ввели особый противопожарный режим, который продлится 21 день. Режим подразумевает запрет на посещение лесов.

Алла Чижова