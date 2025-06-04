В Татарстане создали комиссию для борьбы с задержками зарплат

В Татарстане создали республиканскую межведомственную комиссию по борьбе с задолженностями по заработным платам. Информация об этом появилась в постановлении Кабмина республики, подписанном премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Согласно документу, комиссия сможет запрашивать у работодателей сведения о задолженностях по зарплатам, устанавливать их причины, проводить разъяснительную работу по трудовым правам сотрудников.

Состав комиссии будет утверждаться республиканским правительством. В него войдут представители органов исполнительной власти региона. Сотрудники прокуратуры и СУ СК РФ по Татарстану могут быть включены в состав по приглашению председателя комиссии Рустама Нигматуллина, первого вице-премьера республики.

Заместителями председателя комиссии назначены министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова и ее первый заместитель Рустем Валиуллов. В состав также войдут замминистра финансов республики Алла Анфимова, первый замминистра экономики Олег Пелевин, первый замруководителя ГУ ФССП Альберт Ибятуллин и др.

Диана Соловьёва