Прокуратура добилась переноса срока расселения аварийного дома в Чесме

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, обязавшее администрацию Варненского района расселить аварийный дом №12 по улице Ленина в селе Чесма до конца этого года. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служа прокуратуры Челябинской области.

Аварийным дом администрация признала в 2023 году. Однако тогда местные власти не указали сроки расселения жителей. Прокуратура после проверки соблюдения прав граждан внесла администрации представление об устранении нарушений. Постановление о сносе здания изменили, решив расселить дом до 2029 года включительно. Надзорное ведомство не согласилось с этим периодом, поскольку физический износ конструкций дома превышает 50%, и он может обрушиться.

Прокуратура обратилась в суд, прося установить срок до 31 декабря 2025 года. Варненский районный суд требования удовлетворил. Власти попытались его обжаловать, но апелляционная инстанция встала на сторону жильцов. Решение суда вступило в законную силу.

Виталина Ярховска