Хоккейная «Сибирь» сменила партнера по договору о сотрудничестве

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил договор о спортивном сотрудничестве на сезон 2025/2026. Партнером новосибирцев стало «Динамо-Алтай» из Барнаула.

«Динамо-Алтай» выступает во Всероссийской хоккейной лиге. В минувшем сезоне барнаульская команда заняла 18-е место из 33 и не попала в плей-офф. 2 июня сайт «Динамо-Алтай» сообщил о завершении сотрудничества с другим клубом Континентальной хоккейной лиги — владивостокским «Адмиралом». Оно продлилось два сезона

Партнером по договору о сотрудничестве «Сибири» в сезоне 2024/2025 был курганский клуб «Зауралье».

Валерий Лавский