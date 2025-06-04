Культурно-развлекательный гид от «Гранд Отеля Европа»

В преддверии сезона питерских белых ночей консьерж-служба «Гранд Отеля Европа» подготовила изысканный гид по знаковым событиям культурной столицы. Гостей, в частности, приглашают 12 июня на «Бал дебютантов» в Этнографическом музее, незабываемую атмосферу которого создадут классические танцы под симфонический оркестр и латиноамериканские и джазовые ритмы. Любителям спокойного отдыха 10–13 июля предлагается спектакль Андрея Могучего «Холопы», повествующий о дворянской семье Плавутиных-Плавунцовых при дворе императора Павла I. При бронировании апартаментов по пакету «Театральный люкс» в «Гранд Отель Европа» появляется возможность посетить триумфальную премьеру этого сезона в БДТ имени Товстоногова. Совершив прогулку по рекам и каналам на настоящем венецианском катере или мини-яхте люкс-класса, гости отеля ощутят дух Северной Венеции. Кульминацией вечера 26 июня станет премьера театрально-гастрономического ужина «Вино и драма» в «Икорном баре», где гости под руководством режиссера прочтут по ролям пьесу французского драматурга, почувствовав себя актерами. Завершить длинные летние сутки предлагается в историческом отельном ресторане «Крыша» ужином-концертом «Вечера Чайковского» c сет-меню из пяти курсов от шеф-повара Дениса Соболева.

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Нина Никифорова