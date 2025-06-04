Половина продуктов поставляется в соцучреждения Челябинской области с нарушениями

За 2025 год Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило 766 поставок продукции в социальные учреждения Челябинской области. В 341 случае выявили нарушения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Специалисты обнаружили продукты, не соответствующие требованиям технических регламентов, либо с аннулированными сертификатами на сырье, из которого их изготовили. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области для пресечения оборота некачественной продукции не допустило к продаже в 2025 году 112 тонн пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Виталина Ярховска