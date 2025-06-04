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В Ртищево отремонтировали дорогу около детсада по требованию прокуратуры

В Ртищево Саратовской области отремонтировали автодорогу близ детского сада после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что участок дороги близ детского сада на ул. Победы в Ртищево находится в ненадлежащем состоянии. Надзорное ведомство указало на несоответствие дорожного полотна нормативным требованиям.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе муниципального района. В итоге автодорогу привели в надлежащее состояние.

Павел Фролов

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