В Ртищево отремонтировали дорогу около детсада по требованию прокуратуры
В Ртищево Саратовской области отремонтировали автодорогу близ детского сада после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что участок дороги близ детского сада на ул. Победы в Ртищево находится в ненадлежащем состоянии. Надзорное ведомство указало на несоответствие дорожного полотна нормативным требованиям.
По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе муниципального района. В итоге автодорогу привели в надлежащее состояние.