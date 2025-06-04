Аренда студии в Ростове-на-Дону превысила стоимость аренды однокомнатной квартиры

Количество предложений съемного жилья в столице Ростовской области в мае увеличилось на 4%, а с начала года - на 1,7%. Такие данные предоставил портал «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование показало, что средняя стоимость долгосрочной аренды жилплощади разных площадей на сегодняшний день составляет около 30 тыс. руб. (-0,2% за месяц и -12,2% с начала года). При этом снять студию в Ростове-на-Дону стоит примерно 29 тыс. руб., а однокомнатные квартиры – 27 тыс. руб.

«Высокая стоимость студий в городе связана с тем, что этот формат представлен в основном во «вчерашних» новостройках – современных проектах с новой мебелью, ремонтом, техникой. В то же время «однушки» сдаются и в старом, и в новом жилом фонде», — отмечают эксперты.

Средняя долгосрочная аренда двухкомнатной квартиры в Ростове-на-Дону обойдется в 35 тыс. руб., а ставки трехкомнатных находятся в диапазоне от 20 тыс. руб. до 240 тыс. руб.

Константин Соловьев