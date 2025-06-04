В Челябинской области создали ассоциацию приборостроительных компаний

В Челябинской области производители контрольно-измерительного оборудования объединились в ассоциацию приборостроительных компаний. Сейчас в нее входят «ЭлМетро-инжиниринг», «ИТеК-ББМВ», «Нефть-сервис», промышленная группа «Метран», а также «НПК ВИП» из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.

Создание ассоциации необходимо для защиты интересов российских производителей от входа на рынок иностранных конкурентов, в частности, из Азии, отмечают в пресс-службе ведомства. Также объединение позволит выстроить конструктивный диалог между производителями и создать эффективную систему государственной поддержки, в том числе для усовершенствования нормативной базы.

Организаторы рассматривают возможность вступления в ассоциацию других компаний. Стать членом объединения могут российские предприятия, имеющие опыт в отрасли от пяти лет, минимальный годовой оборот в 50 млн руб., а также конструкторско-технологический отдел, производственные площади и оборудование.

Виталина Ярховска