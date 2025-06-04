В Японском море на судне «Айсберг» с российскими рыбаками произошел пожар

Экипаж рыболовной шхуны «Айсберг» эвакуировался с горящего судна в Японском море. Пострадавших нет, но организована проверка об исполнении законодательства, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Айсберг», зарегистрированный в порту Корсаков, следовал в Республику Корея, когда на его борту произошел пожар. ТАСС сообщает, что возгорание произошло в 250 км к югу от Владивостока. По данным информагентства, на борту находилось 17 человек, все они покинули пылающее судно на двух плотах и были эвакуированы транспортным рефрижератором «Остров Ионы».

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.