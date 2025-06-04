Задержаны жительницы Крыма, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму двух жительниц, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам сведений о военных объектах и одном из военнослужащих Черноморского флота. По данным Центра общественных связей ведомства, действия гражданок квалифицированы как государственная измена в форме шпионажа, пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, жительница Нижнегорского района, по инициативе предложившая сотрудничество украинской военной разведке, передала координаты ряда военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами. Указанная информация, по оценке ФСБ, могла быть использована для последующего огневого поражения российской инфраструктуры.

Второй фигуранткой дела стала жительница Севастополя, собиравшая сведения о военнослужащем Черноморского флота и передававшая их Службе безопасности Украины через мессенджер Telegram. Обе задержанные признали вину, в их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (Госизмена). Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу.

ФСБ подчеркивает, что украинские спецслужбы продолжают активно использовать интернет-каналы связи, в том числе Telegram и WhatsApp, для вербовки граждан РФ в целях осуществления разведывательной и подрывной деятельности на территории страны.

Вячеслав Рыжков