В Челябинске будут судить владелиц спа-салона за организацию проституции

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жительниц, обвиняемых в организации проституции. Материалы направлены для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствие установило, что с января 2021-го по февраль 2025 года челябинки вовлекли в проституцию шесть девушек, в том числе несовершеннолетних. Полученный доход от их работы соучастницы распределяли между собой, считает следствие.

По данным регионального управления МВД РФ, притон был организован под видом спа-салона на улице Цвиллинга. Полиция проводила там обыски.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией) и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних).

Ольга Воробьева