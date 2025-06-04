В Тольятти начали сносить рынок «Новинка» после долгой тяжбы с владельцем
Снос рынка «Новинка» стартовал на улице Автостроителей в Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Ранее мэрия направила в суд иск, потребовав освободить земельный участок , на котором находится рынок. Требования чиновников были удовлетворены, но прошло много времени прежде, чем судебное решение начали исполнять: владелец объекта неоднократно пытался оспорить постановление в разных инстанциях.
Однако все суды отказали собственнику рынка и поддержали позицию чиновников. Демонтаж торговых точек проводится совместно со службой судебных приставов и полицией.