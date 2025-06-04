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В Тольятти начали сносить рынок «Новинка» после долгой тяжбы с владельцем

Снос рынка «Новинка» стартовал на улице Автостроителей в Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ранее мэрия направила в суд иск, потребовав освободить земельный участок , на котором находится рынок. Требования чиновников были удовлетворены, но прошло много времени прежде, чем судебное решение начали исполнять: владелец объекта неоднократно пытался оспорить постановление в разных инстанциях.

Однако все суды отказали собственнику рынка и поддержали позицию чиновников. Демонтаж торговых точек проводится совместно со службой судебных приставов и полицией.

Георгий Портнов

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