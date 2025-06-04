Арт-объект «Рыбная лавка» появился на Кожевенной улице в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на фасаде дома №18 на улице Кожевенная появилось декоративное панно «Рыбная лавка». Его создал художник Леонид Колосов по заказу АНО «АСИРИС» и регионального министерства туризма, сообщили в АНО.
Декоративное панно «Рыбная лавка» на улице Кожевенная, 18
Фото: АНО АСИРИС
На панно торговец разложил на прилавке свой товар, рядом стоят бочки с икрой и висят объявления «Рыба свежая», «Рыба соленая», «Сам ловил, сам сушил». Сюжет вдохновлен историей места: раньше здесь были рыбные лавки. Кроме того, дом стоит на пересечении улицы с Рыбным переулком.
Леонид Колосов также отреставрировал свои прошлые работы: панно «Обед бурлацкой артели» и «Грузчики миллионки» и барельефы с героями пьесы Максима Горького «На дне».