Арт-объект «Рыбная лавка» появился на Кожевенной улице в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на фасаде дома №18 на улице Кожевенная появилось декоративное панно «Рыбная лавка». Его создал художник Леонид Колосов по заказу АНО «АСИРИС» и регионального министерства туризма, сообщили в АНО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декоративное панно «Рыбная лавка» на улице Кожевенная, 18

Фото: АНО АСИРИС Декоративное панно «Рыбная лавка» на улице Кожевенная, 18

Фото: АНО АСИРИС

На панно торговец разложил на прилавке свой товар, рядом стоят бочки с икрой и висят объявления «Рыба свежая», «Рыба соленая», «Сам ловил, сам сушил». Сюжет вдохновлен историей места: раньше здесь были рыбные лавки. Кроме того, дом стоит на пересечении улицы с Рыбным переулком.

Леонид Колосов также отреставрировал свои прошлые работы: панно «Обед бурлацкой артели» и «Грузчики миллионки» и барельефы с героями пьесы Максима Горького «На дне».

Елена Ковалева