Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

ВДНХ впервые станет площадкой для городского выпускного в Москве, который пройдет с 27 на 28 июня, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. В нынешнем году мероприятие обещает быть рекордным: более 55 артистов, выбранных выпускниками, выступят перед гостями, число которых превысит 45 тыс., сообщается на сайте мэрии.

Госпожа Ракова отметила, что выпускники смогут попробовать себя в музыке, искусстве и танцах, а также посетить с экскурсиями павильоны ВДНХ. Тема выпускного — «Код поколения», отражающая стремление молодежи к самовыражению и интерес к технологиям. В креативной зоне участники смогут создать собственные треки и поучаствовать в шоу.

Главная музыкальная сцена, рассчитанная на более чем 9 тыс. зрителей, станет центром внимания. В течение ночи выступят известные артисты, включая Shaman, Dabro, The Hatters и Amirchik. Шоу будет сопровождаться спецэффектами. Также планируются ночные экскурсии по павильонам ВДНХ, которые будут бесплатными до 03:00. Развлекательные активности завершатся в 04:00, когда начнутся дискотеки на главной сцене.