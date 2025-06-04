Сервис для регистрации в отеле по биометрии тестируют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в тестовом режиме на время работы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) запустили сервис «Мигом» для заселения в отель по биометрии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы проанализируем опыт предоставления этой услуги и будем принимать решение о ее дальнейшем масштабировании. В том числе — в Нижегородской области»,— отметил вице-премьер (цитата по РИА «Новости»).

Сервис позволяет сократить время регистрации при заезде в отель с 3-5 минут до 15-20 секунд. При этом нет необходимости заполнять анкеты или сканировать документы. Все данные поступают сотруднику отеля автоматически.

В мая 2025 года аналогичный сервис запустили в Москве. Он является частью экосистемы биометрических услуг, которые внедряют государство и технологические компании.