В дело о банкротстве экс-совладельца Экопромбанка вступил пермский бизнесмен

Индивидуальный предприниматель Михаил Потапов обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании банкротом пермского бизнесмена Владимира Нелюбина. Как следует из материалов дела, заявление ИП Потапова принято в качестве заявления о вступлении в дело. При этом вопрос о назначении его к рассмотрению будет решен по результатам рассмотрения требований ФНС России, обратившейся с заявлением о банкротстве должника осенью 2024 года. Долг господина Нелюбина перед налоговой службой составляет более 27,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Нелюбин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Нелюбин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, Михаил Потапов зарегистрирован в качестве ИП на территории Березников Пермского края с 2013 года. Занимается покупкой и продажей недвижимого имущества, оптовой торговлей химическими средствами, перевозкой грузов. Господин Потапов является также гендиректором ООО «Атлант», занимающегося лизингом строительных машин и оборудования, и ООО СК «Меридиан» (строительство жилых и нежилых зданий).

Напомним, в мае 2019 года Владимир Нелюбин был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский райсуд согласился с мнением гособвинения о причастности господина Нелюбина к хищению 215 млн руб. АО «АКБ “Экопромбанк”» и 7 млн руб. вкладчицы кредитной организации. Весной прошлого года он освободился условно-досрочно.

Параллельно с уголовным преследованием Владимира Нелюбина арбитражный суд рассматривал дело о его банкротстве. На декабрь 2016 года задолженность господина Нелюбина перед реестровыми кредиторами составила более 2,84 млрд руб. Процедура первого банкротства была завершена весной прошлого года. При этом суд не освободил его от выплаты долгов перед ФНС, которые на тот момент превышали 31 млн руб.